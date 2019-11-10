اخترقا مساعد أمازون فتم تكريمهما

المواطن - متابعة

حصل باحثان أمنيان على جائزة كبيرة بعدما اخترقا جهاز المساعدة المنزلية من شركة أمازون المزود بكاميرا “إيكو”، وتم تتويجهما كأفضل قراصنة ضمن مسابقة القرصنة السنوية Pwn2Own.

وتمكن كل من أمات كاما وريتشارد تشو من الحصول على الجائزة المالية للمسابقة التي شهدتها العاصمة اليابانية طوكيو والمعنية بتطوير واختبار العديد من عمليات القرصنة البارزة.

وتبلغ قيمة الجائزة 60 ألف دولار أمريكي، وحصل عليها كاما وتشو بعدما استغلا ثغرة في أحدث إصدار من أجهزة إيكو، وهو إيكو شو 5، الذي يدعم مساعد أمازون الرقمي أليكسا.