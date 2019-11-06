ارتفاع عدد المرشدين السياحيين بالجوف بنسبة 89 %

المواطن - الجوف

كشف مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف ياسر بن إبراهيم العلي، عن زيادة عدد المرشدين السياحيين في منطقة الجوف بنسبة ٨٩ في المائة حتى بداية الربع الرابع من العام ٢٠١٩م، مبينًا أنه تم الترخيص لأول مرشدة سياحية هذا العام، حيث بلغ الإجمالي ١٤ مرشدًا سياحيًا، بينهم ٣ مرشدات.

وأشار العلي، إلى أن الإقبال على إصدار رخصة الإرشاد السياحي، يأتي مع ارتفاع عدد السياح بعد اعتماد التأشيرة السياحية، لافتًا إلى أن ما تتنوع به منطقة الجوف وما تمتلكه من تاريخ عريق يجعلها أحد الوجهات السياحية بالمملكة.

وحول تأهيل السعوديين والسعوديات، أوضح أن الهيئة تقدم من خلال المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية “تكامل” برامج مجانية ومفتوحة تأهيلية وتوعوية لأي مواطن ومواطنة، كما أن البرنامج التأهيلي أحد متطلبات الترخيص، لذا وفي إطار حرص مركز “تكامل” على جودة التدريب والتأهيل فقد وضعت معايير لاجتياز البرنامج، وهناك عدد من المشاركين لم يجتازوا هذا البرنامج، وآخرون حضروا البرنامج من باب التعرف على مجال الإرشاد السياحي، وليس بهدف التقدم للحصول على ترخيص المهنة كممارس.