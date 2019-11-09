ارتفاع مصابي زلزال إيران إلى 520 شخصًا

المواطن - متابعة

أعلن التلفزيون الحكومي الإيراني أن عدد جرحى الزلزال، قفز إلى 520 شخصًا من أكثر من 300؛ جراء زلزال الجمعة الذي بلغت قوته 5.9 درجة.

ودخل 28 شخصًا المستشفى وخرج الباقون بجروح طفيفة، حيث ثبت أن عدد القتلى عند 5 أشخاص، وذلك وفقًا لتقرير السبت.

وجاء ذلك بعد انتهاء عمليات الإنقاذ في أكثر من 80 قرية نائية في مقاطعة تارك بمحافظة أذربيجان الشرقية الإيرانية، والتي تبعد حوالي 400 كيلومتر شمال غربي العاصمة طهران.

وفي عام 2003، هز زلزال بلغت قوته 6.6 درجة مدينة بام التاريخية، مما أسفر عن مقتل 26 ألف شخص.

بينما في عام 2017، ضرب زلزال قوته سبع درجات غرب إيران وقتل أكثر من 600 شخص، وجرح أكثر من تسعة آلاف.