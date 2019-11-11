استئناف إصدار رخص القيادة في بيشة

المواطن - واس

استأنفت شعبة مرور بيشة اليوم، إصدار رخص القيادة من مدرسة تعليم قيادة المركبات بمحافظة بيشة، بعد توقف دام ثلاثة أعوام.

وأوضح مدير مرور منطقة عسير العقيد يحي الشهراني، أنه يحق للمتقدم في طلب رخصة القيادة واستلامها فوراً بعد انتهاء برنامج التدريب من القيادة دون زيارة شعبة المرور, لافتاً النظر إلى أن المؤسسة المشغلة لمدرسة تعليم القيادة للنساء تعمل حالياً على إنشاء البنى التحتية لبناء المدرسة بمواصفات عالمية، تشمل جميع المرافق التعليمية والتدريبية بحسب المعايير المهنية، لتقديم خدمات التعليم النظري والتدريب العملي لقيادة المركبات، وفق منهج تدريبي متقن.