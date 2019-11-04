استحداث إدارة للجودة والتميز المؤسسي بوزارة البلديات وتعيين الثنيان مديرًا لها
تكليف العثمان مديرًا عامًا لخدمة العملاء

استحداث إدارة للجودة والتميز المؤسسي بوزارة البلديات وتعيين الثنيان مديرًا لها

2019/11/04
الساعة 4:39 مساءً
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المواطن - الرياض

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا بإنشاء وحدة إدارية جديدة بمستوى إدارة عامة بالوزارة تحت مسمّى “الإدارة العامة للجودة والتميز المؤسسي” وتُعنى بتنفيذ استراتيجية الجودة والتميز المؤسسي.

وتتولّى هذه الإدارة العامة تطوير وتنفيذ استراتيجية الجودة ومبادراتها، حصر وتوثيق الإجراءات، مع العمل على تطويرها وتوحيدها، وتُعنى الإدارة العامة للجودة والتميز المؤسسي بحوكمة ومطابقة الإجراءات، ونشر وتنفيذ ثقافة الجودة والتميز في القطاع البلدي، وأصدر معالي الدكتور القصبي قرارًا بتكليف المهندس ثنيان بن سليمان آل ثنيان مديرًا عامًا للإدارة.

كما صدر قرار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف بتكليف المهندس عبدالرحمن بن خالد العثمان مديرًا عامًا للإدارة العامة لخدمة العملاء.

وتتولى هذه الإدارة مهام الارتقاء بخدمة عملاء الوزارة وتطوير تجربتهم، إدارة أنظمة وحدة التحكم والمراقبة في خدمة العملاء، تعزيز قنوات التواصل المختلفة وتطويرها، تقييم وتطوير القنوات الإلكترونية المعنية بتقديم الخدمات، متابعة وتقييم الخدمات البلدية في الأمانات والبلديات، ورفع كفاءة التقارير الخاصة بأداء إدارات ومراكز خدمات العملاء.

وتأتي هذه القرارات ضمن خطة التطوير الداخلي والخارجي التي تشهدها الوزارة على مستوى كافة الجوانب المؤسسية والتشغيلية، بهدف النهوض بأداء القطاع البلدي ورفع مستوى مخرجاته.



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