استفتاء أبطال آسيا يُشعل تويتر

المواطن - مروة نبيل

طرح حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الجمعة، استفتاء بشأن بطل النسخة الحالية من المسابقة القارية.

وجاء الاستفتاء كالتالي؛ من سيتوج بطلًا لـ دوري أبطال آسيا 2019؟، وشهدت تفاعلًا جماهيريًا كبيرًا، تخطى حاجز الـ30 ألفًا في أقل من ساعتين، ومن المقرر أن يستمر التصويت حتى مساء يوم غد السبت.

وتوقع غالبية المشاركين في الاستفتاء تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بلقب دوري أبطال آسيا 2019 بنسبة وصلت إلى 71%، مقابل 29% فقط لفريق أوراوا الياباني، وبلغ عدد المصوتين حتى الآن 30 ألفًا و827 شخصًا.

ويلعب الهلال ضد أوراوا على استاد سايتاما، يوم الأحد المقبل، علمًا بأن الزعيم فاز في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019 التي أُقيمت في الرياض، بهدف دون رد سجله البيروفي أندريه كاريلو.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتحقيق نتيجة إيجابية ضد أوراوا الياباني، والتتويج بلقب دوري أبطال آسيا الغائب عن خزائنه منذ سنوات طويلة.