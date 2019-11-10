استفسارات رقم حساب المواطن تصل ذروتها

المواطن - الرياض

بالتزامن مع إيداع الدفعة الجديدة من الدعم في حسابات المستفيدين يشهد رقم مركز الاتصال الموحد في برنامج حساب المواطن العديد من المكالمات للاستفسار عن سبب التغير في قيمة الدعم.

وبالرغم من أن البرنامج لديه أكثر من وسيلة للاستفسار أو تقديم الاعتراض إلا أن رقم حساب المواطن هو الأسرع والأسهل في التواصل معه.

وتواصل خدمة المستفيدين في حساب المواطن خدمة المواطنين اعتبارًا من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 10 مساءً، على الرقم 19912 حيث تصل الاستفسارات ذروتها في اليوم الأول بعد إيداع كل دفعة.

وكان برنامج حساب المواطن أودع اليوم 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم الـ 12.6 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.4 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 58.2 مليار ريال منها 405 ملايين ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

من جهة أخرى بدأت عملية التسجيل للدفعة الـ26 استحقاق يناير 2020، حيث يجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

ويهدف حساب المواطن إلى مساعدة ذوي الدخول المنخفضة على تجنب آثار عملية الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة أسعار الكهرباء والوقود.