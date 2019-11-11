استفسار مهم بشأن دعم حساب المواطن

المواطن - الرياض

تفاعل حساب المواطن مع مستفيدين شكوا من عدم إيداع مبلغ الدعم في حساباتهم للشهر الجاري، رغم أن حالة الدفعة “مدفوع”.

وقال حساب المواطن عبر خدمة المستفيدين إنه تم إيداع مبالغ الدعم لدفعة شهر نوفمبر، ويمكن مراجعة البنك والتأكد أنه لم يتم الإيداع.

وتابع موجهًا قوله إلى الشاكين: يلزم توفير كشف حساب من البنك وتقديم اعتراض مالي بعد خمسة أيام من تاريخ صرف الدفعة من أيقونة “الدفعات المالية” دفعة لم تستلم وإرفاق كشف الحساب.

وأودع برنامج حساب المواطن، أمس مبالغ الدعم في حسابات مستفيدي الدفعة الـ24، فيما تتواصل عملية التسجيل في الدفعات التالية.

وبحسب الجدولة الزمنية يتم إيداع دعم حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم تقديم الموعد ليوم واحد أو تأجيله ليوم واحد إذا تصادف موعد الإيداع مع إجازة رسمية.

ويتيح حساب المواطن للمستفيدين التعرف على قيمة الدعم المخصص لهم شهريًّا من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية.

كيفية استخدام حاسبة الدعم:

وقال حساب المواطن: إنه للدخول على الحاسبة التقديرية يجب أن يتم الدخول أولًا على موقع حساب المواطن عبر الرابط التالي (هنا) ثم اختيار الحاسبة التقديرية.

وأوضح حساب المواطن أنه سيتعين على الشخص الإجابة عن سؤالين قبل استخدام الآلة الحاسبة وهما:

هل قمت بالتسجيل في حساب المواطن؟ (نعم/ لا).

هل أنت رب أسرة أم فرد مستقل؟

وفي حالة كون المستعلم رب أسرة ومسجلًا في حساب المواطن ستخرج شاشة أخرى تتضمن عدد التابعين وبياناتهم مثل عدد الأفراد والدخل الكلي للأسرة وغيرها.

أما إذا كان المستعلم مسجلًا في حساب المواطن كفرد مستقل سيتطلب منه أن يسجل مجموع دخله.

ويشترط حساب المواطن شرطين لمعرفة الدعم التقديري الأول:

o أن يتم إدخال نفس الدخل الذي سبق إدخاله عند التسجيل للمرة الأولى في برنامج حساب المواطن.

o أن يكون متأكدًا من أهليته وأهلية التابعين له- في حالة رب الأسرة- لاستحقاق الدعم، ثم الضغط على كلمة احسب.

التسجيل مستمر:

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ26 استحقاق شهر يناير المقبل.