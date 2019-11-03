استفسار هام بشأن التسجيل في حساب المواطن والبرنامج يرد

المواطن - الرياض

أكد حساب المواطن أن بطاقة الهوية ليست من المستندات المطلوبة للتسجيل في البرنامج.

وأوضح حساب المواطن ردًّا على استفسار في هذا الشأن عبر “خدمة المستفيدين” بموقع “تويتر”، أنه في حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لابد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسم الشخص، وفي حال عدم توفرها يتم إضافته كتابع لرب الأسرة.

يذكر أن برنامج حساب المواطن أعلن، في وقت سابق، عن صدور نتائج الأهلية للدورة 24 (شهر نوفمبر 2019).

وقال حساب المواطن: إنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي (هنا).

التسجيل مستمر:

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 25 استحقاق شهر ديسمبر المقبل (هنا).

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن، أن يكون المسجل سعودي الجنسية.

شروط الأهلية:

ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.