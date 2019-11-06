استقالة رئيس وزراء بريطانيا بعد إخفاقه في حل أزمة البريكست

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قدم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم، استقالته للملكة إليزابيث الثانية، بعد إخفاقه في تحقيق وعوده الانتخابية بالخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وجونسون هو ثاني رئيس وزراء بريطاني يفقد منصبه بسبب أزمة البريكست بعد استقالة تريزا ماي، وتمهد الاستقالة لإطلاق الحملة الانتخابية الرسمية لحزب المحافظين.

والتقى جونسون الملكة البريطانية في قصر باكنجهام حيث طلب منها سماحًا بحل البرلمان، وقدم استقالته في خطوة إشكالية ضرورية لخوض الانتخابات التي ستجري يوم 12 ديسمبر.

وكان حزب المحافظين الحاكم قد خسر أغلبيته في مجلس العموم، الأمر الذي لا يسمح له بتمرير الصفقة حول بريكست والتي تم الاتفاق حولها مع بروكسل في 12 أكتوبر.

وبعدما أخفق جونسون في إقناع البرلمان البريطاني بالخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق أرغم على قبول تمديد مهلة الخروج حتى نهاية يناير المقبل.

يذكر أن الملكة البريطانية، إليزابيث الثانية، وقعت على مشروع قانون يقضي بإجراء انتخابات مبكرة في المملكة المتحدة في 12 ديسمبر المقبل.