استقبال استثنائي من الجماهير للاعبي #الهلال
بعد التتويج باللقب الآسيوي

استقبال استثنائي من الجماهير للاعبي #الهلال

2019/11/25
الساعة 7:29 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

تنتظر جماهير نادي الهلال بأعداد كبيرة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم، للاحتفال بلقب دوري أبطال آسيا 2019.

وتُوج الهلال بالأمس بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة بعد فوزه على نادي أوراوا الياباني بثلاثية دون رد في مجموع المباراتين، حيث فاز ذهابًا بهدف نظيف، وكرر فوزه في مباراة الإياب بنتيجة 2/ 0.

ونشر حساب القناة الرياضية السعودية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لبعثة الهلال وهي في طريقها إلى الدرعية، وعلق قائلًا: “في لحظة تاريخية.. جماهير الهلال كبير آسيا تستقبل الأبطال بفرحة استثنائية”.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى العاصمة الرياض، قبل قليل، قادمة من اليابان، وفي طريقها الآن إلى الدرعية عبر حافلة مكشوفة، للاحتفال بالتتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2019.

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