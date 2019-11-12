استقبال المتقدمين لمسابقات مهرجان الصقور غدًا

المواطن - واس

تبدأ لجنة التسجيل بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية بتسجيل راغبي الاشتراك بمسابقات المهرجان غداً في مدينة عرعر وتوابعها لمدة يومين بفندق “لارا الجوف ” من الساعة الثامنة صباحاً حتى السابعة مساءً.

وأوضح نادي الصقور السعودي المنظم للمهرجان أن التسجيل متاح للجميع في مسابقتي “المزاين”، والملواح (الدعو 400 متر)، على أن تكون فئات الصقور المسموح لها بالتسجيل في مسابقة “الملواح”، هي: (الحر، الشاهين، الجير شاهين، الجير تبع، الجير بيور، والقرموشة)، كما تشمل مسابقة “الملواح” الملاك والمحترفين.

وأنهت اللجنة أعمال التسجيل في كل من الدمام وحفر الباطن وينبع، بعد أن قامت بتسجيل 611 صقرًا، ومن المتوقع أن تشمل أعمال التسجيل 8 مدن سعودية بمختلف المناطق، حتى 25 نوفمير الجاري.

وينطلق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور الثاني في الفترة من 4 حتى 19 ربيع الآخر 1441هـ، الموافق من 1 حتى 16 ديسمبر المقبل، في ملهم – طريق الرياض القصيم .