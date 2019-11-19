استمرار انخفاض الحرارة وسحب ممطرة غدًا

المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يستمر انخفاض درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة، غدًا.

في حين يستمر التوقع بهطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق الشرقية، الرياض، عسير، كذلك على جازان والباحة تشمل السواحل منها تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة وتشمل الأجزاء الساحلية منها.

أما حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر فمن المتوقع أن تكون شمالية شرقية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-35 كم/ساعة بينما ستكون شمالية غربية بوجه عام بسرعة 18-40كم/ساعة على الخليج العربي.