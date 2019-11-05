استمرار قطع الطرق في بغداد والأمن يواجه بالرصاص

استمرار قطع الطرق في بغداد والأمن يواجه بالرصاص

2019/11/05
الساعة 8:01 صباحًا
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

يواصل آلاف العراقيين احتجاجاتهم الحاشدة ضد الحكومة، في مختلف أنحاء البلاد، فيما فتحت قوات الأمن النار على محتجين في بغداد وقتلت 5 منهم.

وأكد بيان صادر عن المتظاهرين في ساحة التحرير أن الاعتصامات والتظاهرات المليونية مستمرة حتى تحقيق مطالب المتظاهرين العادلة.

وذكر البيان أن المطالب تتمثل في إقالة حكومة “القناصين” وحل البرلمان، إضافة إلى تنظيم انتخابات مبكرة بقانون جديد ومنصف، بإشراف القضاء العراقي والأمم المتحدة، وأخيرًا تشكيل مفوضية انتخابات مستقلة غير تابعة للأحزاب والمحاصصة السياسية بسقف زمني محدد.

وقالت مصادر: إن مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن، في شارع الرشيد وسط العاصمة العراقية، أسفرت عن مقتل 5 محتجين وإصابة آخرين.

وأكدت مصادر أمنية وطبية لـ”رويترز” أن أحد القتلى سقط بالرصاص الحي، فيما قتل الآخرون بسبب استخدام الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع.


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