اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين أمام القنصلية الإيرانية بكربلاء

المواطن - متابعة

أفادت مصادر في العراق أن أكثر من ألف متظاهر اشتبكوا مع الأمن أمام القنصلية الإيرانية في كربلاء.

وخاطب رئيس وزراء العراق، عادل عبد المهدي، المتظاهرين، قائلاً إن “احتجاجاتكم دفعت السلطات الثلاث إلى مراجعة مواقفها”.

ونقلاً عن التلفزيون العراقي، برر رئيس وزراء العراق العنف ضد المتظاهرين بأنه موجه ضد الخارجين عن القانون.

وقال إن “قوات الأمن لا تهاجم المحتجين، وإنما ترد على هجمات الخارجين عن القانون”.

وتعهد رئيس وزراء العراق “بالتحقيق في نوع السلاح الذي استخدم من قبل القوات الأمنية في الاحتجاجات”.

وكانت وسائل إعلام محلية نقلت عن مصدر أمني، في وقت سابق، أن المتظاهرين قطعوا أغلب شوارع بغداد، وسط دعوات لعصيان مدني عام.



وقال المصدر، لـ “السومرية نيوز”، إن متظاهرين قطعوا، أغلب شوارع بغداد، خصوصا الطرق الواقعة غرب بغداد، وذلك لشل حركة التنقل.

كما أوضح أن أبرز الطرق التي تم قطعها هي، سريع الشعلة، جسر البنوك، جسر منطقة الشعب، جسر شركة سومو، طريق البلديات باتجاه منطقة زيونة وملعب الشعب، إضافة إلى مخارج مدينة الصدر، وسريع الدورة من جهة بغداد جديدة.



يذكر أنه ومع دخول الموجة الثانية من التظاهرات في العراق أسبوعها الثاني، بدأ ناشطون في بغداد منذ صباح السبت، بالدعوة إلى “إضراب عام” ينفذ ابتداءً من الأحد، وحتى إشعار آخر، وهو ما تفاعل المحتجون معه، على الرغم من مخاوف استخدام السلطة لـ”العنف” فيما لو أغلقت الدوائر الرسمية والمصالح العامة أبوابها.