اشتباكات وحظر تجول في بورتسودان

المواطن - متابعة

فرضت السلطات السودانية، حظر تجول في بورتسودان إثر سقوط 3 قتلى و24 جريحاً في اشتباكات قبلية اندلعت احتجاجاً على زيارة قام بها زعيم حركة متمردة إلى المدينة الواقعة على البحر الأحمر.

وقالت شرطة ولاية البحر الأحمر في بيان على صفحتها في موقع فيسبوك إن “لجنة أمن ولاية البحر الأحمر قررت في اجتماعها الطارئ فرض حظر التجول في محلية بورتسودان من الساعة الخامسة مساء (15:00 توقيت غرينيتش) وحتى الخامسة صباحا (03:00 توقيت غرينيتش)”، ولم يوضح البيان إلى متى سيستمر فرض حظر التجول.

من جهتها، قالت “لجنة أطباء السودان” في بيان إن الاشتباكات “خلّفت 3 حالات وفاة و24 إصابة متفاوتة الخطورة”.

ولم توضح هذه اللجنة المقربة من “قوى الحرية والتغيير”، التي قادت الحركة الاحتجاجية في البلاد، ما إذا كانت الإصابات ناجمة عن أسلحة نارية أو بيضاء أو سوى ذلك.

وكان شهود عيان أفادوا لوكالة “فرانس برس” أن المدينة شهدت اشتباكات بالأيدي والسلاح الأبيض وأعمال شغب تخلّلها إضرام نار في حافلة صغيرة لنقل الركاب.

واندلعت أعمال الشغب احتجاجاً على استقبالٍ نظمه أنصار الأمين داوود، زعيم “الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة” بمناسبة زيارته المدينة.

وينتمي داوود إلى قبيلة البني عامر، لكنّ أفراداً من الهدندوة، وهي أكبر قبيلة في المنطقة، احتجوا على تنظيم استقبال شعبي في مدينتهم لزعيم من قبيلة منافسة، مما أدى لاندلاع صدامات بين الطرفين، بحسب شهود عيان.