“اش ودك تقول للناس” يتصدر الترند ونصائح المغردين مذهلة

المواطن - سعد البحيري

تبادل العديد من المغردين النصائح عبر وسم “اش ودك تقول للناس” الذي تصدر الترند السعودي على تويتر خلال ساعات وشارك كل منهم خلاصة تجاربه في الحياة مع الآخرين.

في البداية قال أحمد السيف: “العلاقات ليست بالمُدة إنما بالمَودة.. مهما ظهرت مشاعر الحقد والكراهية من الآخرين تجاهك، فتجاهلك لها سيقتلها ولن تضر إلا صاحبها، أمّا إن ظللت تفكر بها وتستعيدها فإنها لن تضر أحدًا سواك”.

أما المغردة بنت النور فقالت: “لا تندموا على حب أو معروف أو خير قدمتموه لأحدهم ولم يكن يستحقه، كونوا دائمًا مُعتزين بنقاء قلوبكم، إياكم أن تلوموا طهارتكم”.

بدورها قالت علوش: “ولا تدين بفضل إلا لشخص احتضن انكسارك، بينما كان يمر الجميع فوقك بلا رحمة”.

وعلقت منايا الفضلي بالقول: ” “ما هنت علي” .. كلمتان بمليون تعبير لما حد يقلك ما هان علي تنام زعلان، ما هان علي دموعك، ما هان علي أروح المشوار الفلاني لأنه ما راح يكون له طعم بدونك ما هان علي تتأذى وتنجرح أو تحس إنك مقهور فـ أجيت أبرر لك حتى لو ما تريد تقتنع.. اختاروا الناس اللي م بتهونوا عليهم”.

وقالت رحيق الورد: “اقبلوا الأشياء الناقصة.. الأرزاق الناقصة .. تدابير الله حين تبدو في أعينكم ناقصة.. فما خلق سبحانه شيئًا للاكتمال فاكتمال الأشياء مرعب .. اكتمال الشيء كثيرًا ما يعني انتهاءها .. أُنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: “اليوم أكملت لكم دينكم” ومات بعدها!

وختم عبدالله العنزي بالقول: “لا تستعجل أمرًا رجوت الله به، فخير الله سيأتيك ولو بعد حين”.