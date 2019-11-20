اعتماد 38 مخططًا سكنيًا في المدينة

المواطن - واس

اعتمدت أمانة منطقة المدينة المنورة خلال الشهر الماضي 38 مخططًا سكنيًا خاصًا داخل المدينة المنورة، بمساحات مختلفة تجاوزت 6 ملايين متر مربع، تشمل أكثر من 6000 قطعة سكنية إضافة إلى المواقع المخصصة لمرافق الخدمات العامة، وفقًا لآلية اعتماد وتطوير المخططات السكنية التي وضعتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لاعتماد المخططات الخاصة داخل النطاق العمراني في المدن والمحافظات والمراكز، فقد اعتمدت الأمانة المخططات الجديدة بإجمالي 6113 قطعة سكنية إلى جانب 51 قطعة مخصصة للمساجد، و40 قطعة للحدائق العامة و31 قطعة للمدارس و31 قطعة للمرافق العامة.

وبيّنت الأمانة أن برنامج اعتماد المخططات الجديدة يأتي متوافقًا مع المعايير والاشتراطات التخطيطية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية ويحظى بدعم وزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، لتتلاءم المخططات السكنية الجديدة مع التطورات البيئية والاقتصادية بالمنطقة وتوفر مواقع مخصصة للبنية التحتية مع الالتزام بجوانب السلامة المرورية وارتباطها بهياكل الحركة المحيطة، وكذلك توفير المناطق المفتوحة والمسطحات الخضراء إلى جانب تهيئة الممرات المخصصة للمشاة، بما يحقق كفاءة البيئة العمرانية ويحقق معايير برنامج أنسنة المدينة المنورة.

وأشادت الأمانة بالأدوار الفاعلة التي ينفذها شركاؤها في منظومة التنمية المستدامة التي تشهدها المدينة المنورة، من خلال تعزيز جوانب المشاركة المجتمعية للمطورين والمستثمرين والمواطنين في خطة الاعتماد والتنفيذ للمخططات السكنية الجديدة داخل النطاق العمراني بما يتجانس مع الدراسات التخطيطية المعتمدة لدى الأمانة.

يُذكر أن أمانة المنطقة نظمت خلال الفترة الماضية لقاءين مع المكاتب الهندسية وملاّك المخططات والمطورين العقاريين وذلك بهدف تشجيع الاستثمار في قطاع التطوير العقاري والاستفادة من الآلية الجديدة للمسارات المحدثة لاعتماد مخططات تقسيمات الأراضي السكنية وتسهيل حوكمة الإجراءات الأمر الذي يساهم في زيادة المعروض من الأراضي السكنية في المخططات المطوّرة بالمدينة المنورة وسّرع في اعتماد تلك المخططات.