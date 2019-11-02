اقتران القمر بالمشترى.. صور تأسر ومعلومات توضح الظاهرة

المواطن - الرياض

رصد مواطنون مساء الخميس الماضي، اقتران كوكب المشترى بالقمر، وتناقلوا صور ظهور جرم صغير لامع بجوار الهلال.

وتحدث الفلكي ملهم هندي، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء عن تلك الظاهرة، حيث أكد أن هذا الجرم هو كوكب المشترى في حالة اقتران فلكي مع القمر، وكانت المسافة الظاهرية بينهما تقدر بحوالي نصف درجة قوسية.

وأكمل: “رغم أن المسافة الحقيقية بين الجرمين شاسعة جدًّا؛ حيث يقدر بُعد القمر عن الأرض بـ400 ألف كيلومتر، فإن كوكب المشترى يبعد نحو 885 مليون كيلومتر، وفارق المسافة جعلنا نشاهد القمر بحجم ظاهري أكبر من المشترى”، بحسب “العربية”.

وأوضح ملهم هندي أنه في كل شهر يتم القمر دورة كاملة حول الأرض، مما يجعلنا نشاهده يتحرك بين النجوم وذلك ما يسمى منازل القمر.

وأضاف: “وبما أن مدار القمر قريب من مستوى المجموعة الشمسية، فهو أيضًا يمر بكواكب مجموعتنا. وحين يتساوى خط الطول السماوي للقمر والكوكب تحدث ظاهرة فلكية يطلق عليها (الاقتران الفلكي)، وهي عادة تحدث بشكل شهري لكن يتميز اقتران عن آخر بالمسافة الظاهرة لنا بين الجرمين، فكلما كانت قريبة كان منظرها جميلًا ولافتًا”.