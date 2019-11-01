اكتتاب أرامكو الكبير.. 6 عوامل يراقبها المستثمرون حول العالم

المواطن - أحمد سعيد - الرياض
“الطرح العام لشركة أرامكو السعودية سيكون قريبًا”، التأكيد الذي جاء على لسان الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، في كلمته أمام منتدى مبادرة الاستثمار، يفتح الباب بقوة إلى الحديث عن أضخم اكتتاب بالعالم، بحسب وصف المراقبين.
ووسط توقعات حول طرح أوليّ في سوق الأسهم السعودية ”تداول”، يصل إلى ما بين 1% – 2%، يجب الإشارة إلى عدة عوامل مهمة يترقبها ويراقبها رواد الاستثمار والاقتصاد حول العالم بشأن الاكتتاب الكبير في شركة أرامكو.
- توقعات الإدراج محكومة بدراسة التوقيت والظروف، وفق القرار السعودي بحسب تصريحات وزير الطاقة.
- بيانات التسعة أشهر الأولى من هذا العام لشركة أرامكو، حيث تصل توقعات الأرباح التي قد تعلن إلى 68 مليار دولار.
- ارتفاع ثقة الأسواق في قدرة أرامكو بعد تخطي تداعيات الهجوم الإرهابي على منشآت الشركة خلال الشهر الماضي.
- الإيرادات العالية للشركة وحجمها، حيث بلغ صافي الدخل للشركة 111 مليار دولار في العام 2018 متجاوزة بذلك شركتي إكسون موبيل وآبل.
- جاذبية السعودية الاستثمارية الذي أكدته الأرقام بعد زيادة الاستثمارات الخارجية المباشرة إلى 450 مليار دولار بنهاية الفصل الثاني من 2019.
- ارتفاع صافي مشتريات الأجانب من الأسهم السعودية 21 مليار دولار في أول تسعة أشهر من 2019 مقارنة بـ2.5 مليار دولار للفترة نفسها من العام 2018.