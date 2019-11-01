اكتتاب أرامكو الكبير.. 6 عوامل يراقبها المستثمرون حول العالم

المواطن - أحمد سعيد - الرياض

“الطرح العام لشركة أرامكو السعودية سيكون قريبًا”، التأكيد الذي جاء على لسان الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، في كلمته أمام منتدى مبادرة الاستثمار، يفتح الباب بقوة إلى الحديث عن أضخم اكتتاب بالعالم، بحسب وصف المراقبين.

ووسط توقعات حول طرح أوليّ في سوق الأسهم السعودية ”تداول”، يصل إلى ما بين 1% – 2%، يجب الإشارة إلى عدة عوامل مهمة يترقبها ويراقبها رواد الاستثمار والاقتصاد حول العالم بشأن الاكتتاب الكبير في شركة أرامكو.