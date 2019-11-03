اكتتاب أرامكو فصل جديد في تاريخ أكبر شركة متكاملة للنفط الخام والغاز عالميًا

المواطن - الرياض

يمنح طرح اكتتاب أرامكو السعودية، المستثمرين، للمرة الأولى، فرصة الاستثمار في أكبر شركة متكاملة للنفط الخام والغاز في العالم تعمل وفقًا لمنظومة تشغيلية آمنة ومستدامة وموثوقة.

وتسعى الشركة إلى توفير قيمة لمساهميها رغم تقلبات أسعار النفط الخام، والمحافظة على ريادتها في مجال إنتاج النفط الخام والغاز، وتحقيق مزيد من القيمة المضافة في جميع مراحل سلسلة الموارد الهيدروكربونية، ونمو مجموعة أعمالها بشكلٍ مربحٍ.

نجاحات متتالية

وتحقق أرامكو السعودية نجاحًا كبيرًا في تنفيذ إستراتيجية النمو المستدام مع تركيز على قطاعي التنقيب والإنتاج، والتكرير والكيميائيات.

ومن أهم عوامل نجاح الشركة كوادرها البشرية وثقافة العمل بها، حيث أن الشركة تستثمر في موظفيها من خلال تنفيذ عدد من برامج التدريب وتطوير المهارات.

كما تعمل أرامكو السعودية على تطوير التقنية الجديدة ودمجها بطريقة مصممة خصيصًا لأعمال الشركة لضمان الاستدامة طويلة الأجل لأعمالها، وتعزيز كفاءتها التشغيلية، وزيادة الربحية، وتقليل التأثير البيئي لعملياتها.

فصل جديد في تاريخ أرامكو

ويعتبر إعلان الشركة فصلًا جديدًا في تاريخها فهي شركة لها سجل حافل بالنجاح، وقد توسعت لتصبح من كبريات الشركات العالمية المتنوّعة في صناعة النفط الخام والغاز حيث يمثل الطرح العام الأولي فصلًا جديدًا في مستقبل الشركة التي أكدت التزامها بتنمية أعمالها بشكلٍ مستدامٍ من خلال الاستفادة من التقنية والابتكار لتقليل تأثيرها على المناخ.

شرائح المكتتبين

ويمثّل الطرح الأولي العام فرصة للمستثمرين المحليين والدوليين من المؤسسات، لشراء حصة في أكبر شركة متكاملة للنفط والغاز في العالم.

ويقتصر الاكتتاب في شركة أرامكو على شريحتين من المستثمرين السعوديين والأجانب، الشريحة الأولى هي المؤسسات المكتتبة، وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر.

أما الشريحة الثانية فهي المستثمرون الأفراد: وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قُصّر من زوج غير سعودي، حيث يحق لها أن تكتتب باسمها أو بأسماء أولادها القصّر لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصّر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم في المملكة وأي مواطن خليجي ممن يملك في جميع الحالات حسابًا بنكيًا لدى إحدى الجهات المستلمة.