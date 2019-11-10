الآسيوية طريق #الهلال لتقليد الريال

المواطن - محمد سمعه

يضع نادي الهلال أمام أنظاره، التتويج بلقب دوري أبطال آسيا والمضي قدمًا نحو تقليد الإنجاز الذي حققه ريال مدريد الإسباني تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

ويأمل الهلال أن يكون اقترابه من التتويج بلقب دوري أبطال آسيا، بُشرى سارة له وذلك من أجل الفوز بالرباعية أي بكافة البطولات خلال الفترة المقبلة حيث الفوز بدوري الأبطال والسوبر الآسيوي وكأس خادم الحرمين الشريفين والدوري السعودي.

وكان ريال مدريد تُوج بلقب دوري أبطال أوروبا في عام 2017، ليتمكن خلالها من تحقيق خماسية تاريخية في العام نفسه بالفوز بلقب السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية والدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني مع لقب دوري الأبطال.

من ناحية أخرى، أظهر اللاعب الياباني تومواكي ماكينو مدافع نادي أوراوا الياباني رد فعله، وذلك بعد الخسارة بالأمس من نادي الهلال بهدف دون رد في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

ووجه ماكينو رسالته إلى نادي الهلال حيث كتب عبر حسابه في الإنستجرام: نحن أوراوا، لم ينتهِ شيء بعد.

يذكر أن الهلال فاز بهدف دون رد سجله اللاعب البيروفي أندري كاريلو في الدقيقة الستين من عمر اللقاء بعد عرضية متقنة من اللاعب محمد البريك.

جدير بالذكر أن نادي الهلال لم يحقق لقب دوري أبطال آسيا منذ عام 2000، حيث تمكن من حصد اللقب على حساب نادي جوبيلو الياباني.