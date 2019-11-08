٣ روابط مهمة لطالبي الوظائف من السعوديين والسعوديات .. الأحد بداية التسجيل

المواطن - سعد البحيري

يشهد يوم الأحد المقبل التقديم على وظائف في ثلاث جهات حكومية هي المديرية العامة للجوازات ووزارة الصحة والقوات المسلحة السعودية.

وتأتي فرص العمل التي توفرها هذه الجهات إلى جانب غيرها من الجهات الحكومية والخاصة ضمن التزام الدولة بتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين سواء في القطاعات العسكرية أو المدنية وبالطبع يكون للقطاع الخاص دور كبير في توفير فرص عمل مناسبة للمواطنين.

وظائف المديرية العامة للجوازات

وكانت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية قد أعلنت عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للجوازات للكادر النسائي برتبة (جندي).

وأوضحت أنه سيتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 13/ 3 / 1441هـ الساعة العاشرة صباحًا وحتى يوم الخميس الموافق 17/ 3 / 1441هـ.

ولفت إلى أنه سوف يكون التعيين في مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك عبدالعزيز بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة ومطار الملك فهد الدولي وجسر الملك فهد بالمنطقة الشرقية ولا يخل ذلك بحق الجهة في نقل الموظفة وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة.

وللتقديم على وظائف الجوازات عبر الرابط التالي (هنا)

وظائف وزارة الصحة

أما وزارة الصحة فقد أعلنت عن توفر 1402 وظيفة صيدلي وأخصائي غير طبيب (رجال ونساء) للسعوديين فقط.

ودعت وزارة الصحة من يرغب التقدم على تلك الوظائف ممن يحملون المؤهلات المطلوبة التسجيل عن طريق نظام جدارة لمدة 5 أيام ابتداءً من يوم الأحد الموافق 2019/11/10 من خلال الرابط التالي: (هنا).

التجنيد الموحد

كذلك تفتح وزارة الدفاع ممثلة في الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة اعتبارًا من الأحد المقبل بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة وأفرعها بكافة مناطق المملكة.

شروط التجنيد الموحد

أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، ويُستثنى من شرط المنشأ مَن نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

ألّا يقل عمره عن سبعة عشر عامًا، ولا يزيد على أربعين عامًا.

ألّا يكون موظفًا في أي جهة حكومية.

أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية؛ بأن يحصل على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.

ألّا يكون متزوجًا من غير سعودية.

ألّا يكون قد فُصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية.

اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص.

أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه؛ بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم.

أن يكون لائقًا طبيًّا للخدمة العسكرية.

أن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.

مواقع مراكز التجنيد في المملكة

مركز القبول والتجنيد بالمنطقة الغربية / جدة (هنا)

مركز القبول والتجنيد بالمنطقة الوسطى / الخرج مقابل البوابة العسكرية رقم ٣ (هنا)

مركز القبول والتجنيد بالمنطقة الشمالية / حفر الباطن (هنا)

مركز القبول والتجنيد بالمنطقة الشمالية الغربية / تبوك (هنا)

مركز القبول والتجنيد بالمنطقة الشرقية / الظهران بالقرب من الدمام (هنا)

مركز القبول والتجنيد بمنطقة الطائف قيادة منطقة الطائف (هنا)

مركز القبول والتجنيد بالمنطقة الجنوبية/ خميس مشيط (هنا)