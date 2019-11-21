الأحوال المدنية توضح شروط خدمة تقدير
لإنجاز معاملات كبار السن

الأحوال المدنية توضح شروط خدمة تقدير

2019/11/21
الساعة 8:14 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
طباعة
‎وسوم
المواطن - الرياض

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، السن الذي يستحق فيه المواطن الاستفادة من خدمة “تقدير” لإنجاز معاملاته.

وأشارت الأحوال المدنية، في بيان لها، إلى أن المرحلة العمرية التي يبدأ فيها المواطن الاستفادة من هذه الخدمة هي 85 عامًا.

وأضافت أنه في حال كان المستفيد عمره أقل من 85 عامًا يتم إرفاق تقرير طبي معتمد في طلب الخدمة.

يذكر أن الخدمة يتم طلبها من خلال الموقع الإلكتروني، للتسهيل على المستفيدين لإنجاز معاملاتهم في أماكن وجودهم، وهم: كبار السن، ذوو الاحتياجات الخاصة، المرضى.

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


1
اترك تعليق

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
محمدعلي
ضيف
محمدعلي

٨٥عام يستفيد منها بالقبر

أعجبني0لم يعجبني  رد
12 ساعة

هل قرأت هذا ؟
  • تفعيل خدمة ذوي شهداء الواجب بعسير
    •
  • طريقة تغيير الحالة الاجتماعية إلى مطلقة
    •
  • شروط تعديل المهنة ببطاقة الهوية الوطنية
    •
  • توضيح مهم بشأن صورة الهوية
    •
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :