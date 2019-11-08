الأخدود و #العربي يتأهلان لدور الـ32 بكأس الملك سلمان

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي الأخدود بعد معاناة في العبور لدور الـ32 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد الفوز بصعوبة على نادي النهضة بنتيجة 5- 4.

وسجل النهضة أربعة أهداف في الشوط الأول عبر كل من خالد العنزي وفيصل الغامدي وتركي الدوسري وعبدالرحمن الربيع، بينما سجل الأخدود هدفًا واحد عبر اللاعب طارق العجمي.

وفي الشوط الثاني تغير الحال تمامًا، حيث سجل الأخدود 3 أهداف عبر علي هادي وعبدالله الربيعي وصالح الحارثي لتنتهي المباراة في وقتها الأصلي بنتيجة أربعة أهداف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني الإضافي نجح مهند السالم في إحراز الهدف الخامس لفريق الأخدود ليفوز الأخدود بخماسية مقابل رباعية ويعبر لدور الـ32.

وفي الدور الـ64، نجح نادي العربي في الفوز على الباطن بنتيجة 2- 1 ليعبر العربي إلى دور الـ32.

وسجل للعربي كل من عبدالرحمن التومان ومحمد مبارك، بينما سجل يوسف الشمري هدف نادي الباطن الوحيد.