الأخضر الأولمبي جاهز للبطولة الدولية

المواطن - مروة نبيل

أنهى المنتخب السعودي تحت 23 عامًا استعداداته لمواجهة كوريا الجنوبية، في أولى مبارياته بمنافسات البطولة الدولية الودية التي تستمر منافساتها في الإمارات، حتى يوم 20 من شهر نوفمبر الجاري.

وأجرى الأخضر الأولمبي، مساء اليوم الثلاثاء، حصته التدريبية على ملعب مدينة دبي الرياضية تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، والجهاز الفني المساعد، وطبق اللاعبون خلالها عددًا من التمارين اللياقية والتكتيكية.

ويلعب الأخضر الأولمبي ضد منتخب كوريا الجنوبية، مساء غد الأربعاء، عند الساعة 2:45 بتوقيت السعودية، على ملعب شباب الأهلي دبي، ويطمح المنتخب الوطني في الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

وتأتي مشاركة الأخضر الأولمبي في الدورة الدولية الودية ضمن المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند، والمؤهلة إلى دور الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

يُذكر أن الأخضر الأولمبي يتواجد في المجموعة الثانية بمنافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا المقرر إقامتها في تايلاند بداية العام المقبل، والتي تضم منتخبات اليابان، سوريا وقطر.