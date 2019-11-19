الأخضر الأولمبي يتعادل مع أوزبكستان

المواطن - مروة نبيل

تعادل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا مع نظيره أوزبكستان بهدفين لكل منهما، في المباراة التي أُقيمت، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ذياب في دبي ضمن منافسات ختام الدورة الدولية الودية في الإمارات.

وافتتح الأخضر الأولمبي التسجيل في الدقيقة الثالثة عن طريق سعد السلولي، وأضاف سامي النجعي الهدف الثاني في الدقيقة 18، لينهي الشوط الأول من مباراة السعودية ضد أوزبكستان بالتقدم بهدفين دون رد.

وضغط منتخب أوزبكستان تحت 23 عامًا مع بداية أحداث الشوط الثاني، ونجح في تسجيل الهدف الأول سريعًا، وأحرز هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/ 2.

وتأتي مشاركة المنتخب السعودي في الدورة الدولية ضمن المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 في تايلاند، المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.