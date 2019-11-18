الأخضر الأولمبي يختتم استعداداته لمواجهة أوزبكستان

المواطن - مروة نبيل

واصل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا تدريباته الجماعية، استعدادًا لمواجهة أوزبكستان، يوم غد الثلاثاء، ضمن منافسات الدورة الدولية الودية في الإمارات.

وخاض الأخضر الأولمبي تحت قيادة سعد الشهري حصته التدريبية اليوم على ملعب مدينة دبي الرياضية، قسم من خلالها اللاعبين إلى مجموعتين.

وأجرت المجموعة الأولى والتي شاركت في مباراة الأمس ضد منتخب البحرين مرانًا استرجاعيًا، فيما أدت المجموعة الثانية عددًا من التمارين اللياقية والتكتيكية.

وتأتي مشاركة المنتخب السعودي في الدورة الدولية ضمن المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 في تايلاند، المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.