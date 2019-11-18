الأخضر الأولمبي يختتم استعداداته لمواجهة أوزبكستان
في الدورة الدولية بالإمارات

الأخضر الأولمبي يختتم استعداداته لمواجهة أوزبكستان

2019/11/18
الساعة 7:56 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
طباعة
‎وسوم
المواطن - مروة نبيل

واصل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا تدريباته الجماعية، استعدادًا لمواجهة أوزبكستان، يوم غد الثلاثاء، ضمن منافسات الدورة الدولية الودية في الإمارات.

وخاض الأخضر الأولمبي تحت قيادة سعد الشهري حصته التدريبية اليوم على ملعب مدينة دبي الرياضية، قسم من خلالها اللاعبين إلى مجموعتين.

وأجرت المجموعة الأولى والتي شاركت في مباراة الأمس ضد منتخب البحرين مرانًا استرجاعيًا، فيما أدت المجموعة الثانية عددًا من التمارين اللياقية والتكتيكية.

وتأتي مشاركة المنتخب السعودي في الدورة الدولية ضمن المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 في تايلاند، المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


اترك تعليق

avatar

هل قرأت هذا ؟
  • رينارد يُشيد برد فعل لاعبيه ضد أوزبكستان
    •
  • عبدالعزيز الفيصل: مبروك للجميع
    •
  • ريمونتادا الأخضر تمنحه الفوز الأول في أوزبكستان
    •
  • فيديو.. الدوسري يُسجل الهدف الثالث للأخضر
    •
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :