الأخضر الأولمبي يستعد لمباراة كوريا الجنوبية

المواطن - مروة نبيل

واصل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، اليوم الاثنين، تدريباته في الإماراتي، استعدادًا لمواجهة كوريا الجنوبية، بعد غد الأربعاء، في الدورة الدولية الودية التي تستمر منافساتها، حتى يوم 20 من شهر نوفمبر الجاري.

وتأتي مشاركة الأخضر الأولمبي في الدورة الدولية الودية ضمن المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند، والمؤهلة إلى دور الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.

وأدى لاعبو الأخضر، تحت قيادة المدير الفني سعد الشهري، حصتهم التدريبية اليوم على ملعب ذياب عوانة باتحاد الإمارات لكرة القدم، وطبق اللاعبون خلال المران عددًا من التدريبات اللياقية والتكتيكية.

وتحتضن مدينة دبي منافسات الدورة الدولية الودية، وتضم منتخبات السعودية، الإمارات، البحرين، الأردن، العراق، سوريا، كوريا الجنوبية وأوزبكستان.

يُذكر أن الأخضر الأولمبي يتواجد في المجموعة الثانية بمنافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، والتي تضم منتخبات اليابان، سوريا وقطر.