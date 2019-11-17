الأخضر الأولمبي يفوز على البحرين بثنائية

المواطن - مروة نبيل

تغلب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا على نظيره البحريني بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت، مساء اليوم الأحد، على ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الإمارات لكرة القدم في دبي، ضمن منافسات الدورة الدولية.

وافتتح الأخضر الأولمبي التسجيل في الدقيقة 34 عن طريق فواز الطريس، واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح المنتخب البحريني في الدقيقة 64 تصدى لها الحارس زيد البواردي.

ونجح المنتخب البحريني في إدراك التعادل عند الدقيقة 68، قبل أن يتمكن محمد المجحد من تسجيل الهدف الثاني للأخضر في الدقيقة 75، لتنتهي المباراة بفوز المنتخب السعودي بنتيجة 2/ 1.

ومن المقرر أن يعاود الأخضر الأولمبي تدريباته، مساء يوم غد الاثنين، استعدادًا لمواجهة منتخب أوزبكستان، يوم الثلاثاء، في ختام منافسات الدورة الدولية الودية بالإمارات.

يُذكر أن مشاركة المنتخب السعودي في الدورة الدولي تأتي ضمن المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 في تايلاند، المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.