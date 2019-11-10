الأخضر الشاب يخطف الأنظار

المواطن - مروة نبيل

ظهر المنتخب السعودي تحت 19 عامًا بشكل مميز خلال منافسات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس آسيا 2020.

وكان الأخضر الشاب قد تعادل بنتيجة 1/1 مع أوزبكستان اليوم، ليخطف المنتخب الوطني بقيادة المدير الفني بندر باصريح بطاقة التأهل إلى بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا.

وتألق لاعبو الأخضر دفاعيًّا وهجوميًّا خلال منافسات التصفيات الآسيوية التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخُبر، حيث نجحوا في تسجيل 6 أهداف، واستقبلت شباكهم هدفًا واحدًا.

ونال أداء المنتخب السعودي إشادة كبيرة من رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر” بعد التأهل إلى كأس آسيا 2020، وأكدوا أن اللاعبين قادرون على التألق والتتويج بالبطولة القارية.

وبدأ الأخضر مشواره في التصفيات الآسيوية بالفوز على أفغانستان بهدف دون رد، قبل أن يكتسح منتخب الهند تحت 19 عامًا برباعية نظيفة، ثم تعادل ضد أوزبكستان اليوم، ليتصدر مجموعته برصيد 7 نقاط، وبفارق الأهداف عن نظيره الأوزبكي.