الأخضر الشاب يواصل التحضيرات قبل بداية التصفيات

المواطن - واس

واصل المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم تدريباته في مدينة الخبر، استعدادًا لخوض غمار التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2020 تحت 19 عامًا.

وتدرّب لاعبو الأخضر مساء اليوم على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، تحت إشراف المدير الفني بندر باصريح والجهاز الفني المساعد، وطبّق اللاعبون خلالها عددًا من التمارين اللياقية والتكتيكية.

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 19 عامًا يأتي في المجموعة “السادسة” وإلى جواره منتخبات أوزبكستان، والهند، وأفغانستان، ضمن التصفيات الآسيوية التي ستقام منافساتها في الخُبر يوم الأربعاء المقبل.

وخاض الأخضر الشاب معسكرًا في مصر امتد حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، في إطار برنامج إعداده للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020.

وسبق للمنتخب السعودي تحت 19 عامًا الفوز على منتخب قيرغيزستان بنتيجة 5 – 1 وديًا يوم 14 أكتوبر الماضي ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 19 عامًا.