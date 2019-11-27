الأخضر متفوق في تاريخ مباريات السعودية والكويت

المواطن - محمد سمعه

يستعد الأخضر بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد لخوض مباراة السعودية والكويت، اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأولى للمنتخبين في بطولة كأس الخليج في نسختها الرابعة والعشرين المُقامة في قطر.

وقبل إقامة مباراة السعودية والكويت اليوم، سبق للمنتخب السعودي الفوز في 14 مباراة بكل المباريات الرسمية والودية على المنتخب الكويتي، بينما عرف المنتخب الكويتي طعم الانتصار على الأخضر في 13 لقاء، وتعادل الفريقان في 12 مباراة.

ولكن على المستوى الخليجي، وفي مباراة السعودية والكويت، يملك المنتخب الكويتي الأفضلية في تاريخ مبارياته مع الأخضر، حيث فاز المنتخب الأزرق في تسعة لقاءات، بينما فاز المنتخب السعودي في خمس مباريات وتعادلا في سبعة لقاءات.

يذكر أن السعودية والكويت، شهدت من قبل فوز المنتخب الكويتي على الأخضر برباعية دون رد في الدورة الثالثة من بطولة كأس الخليج، وعاد الأخضر وفاز بنفس النتيجة على المنتخب الكويتي في عام 2012، في بطولة العرب.

وكانت مباراة السعودية والكويت الأخيرة في كأس الخليج عام 2017، انتهت بفوز الأخضر بثنائية مقابل هدف في الدورة التي أُقيمت في الكويت بذلك الوقت.

وستنطلق مباراة السعودية والكويت اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب عبدالله بن خليفة ملعب نادي الدحيل في قطر.

وقبل مباراة السعودية والكويت، تحدث رينارد عن المشاركة في البطولة قائلًا: “نسعى من خلال كأس الخليج العربي لتقديم الأفضل رغم الظروف التي نمر بها في أولى لقاءاتنا لعدم انضمام لاعبي الهلال لمشاركتهم في نهائي دوري أبطال آسيا”.

وأضاف رينارد: “تحضيراتنا لهذه المشاركة جيدة ولـ مباراة السعودية والكويت مميزة وهذا من خلال مباراتين قويتين، الأولى أمام منتخب أوزبكستان قدمنا فيها مستوى جيدًا، والثانية أمام منتخب باراغواي والتي بدأناها بتشكيلة مختلفة عن مباراتنا الأولى وقدمنا فيها مستوى جيدًا”.