الأخضر.. واللقب الرابع في كأس الخليج

المواطن - مروة نبيل

يستعد منتخب السعودية الأول لكرة القدم بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد للمشاركة في منافسات بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24”.

وتنطلق بطولة كأس الخليج العربي، يوم 26 من شهر نوفمبر الجاري، في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة 8 منتخبات، وتستمر منافساتها حتى الثامن من شهر ديسمبر المقبل.

كأس الخليج

ويدخل منتخب السعودية الأول لكرة القدم منافسات كأس الخليج العربي بهدف التتويج باللقب، خاصة أنه سيُشارك بالقائمة الأساسية، أملًا استعادة البطولة الغائبة عن خزائن الأخضر منذ سنوات.

ونجح الأخضر في الفوز بلقب كأس الخليج العربي 3 مرات من قبل، حيث توج بالنسخة الـ12 من البطولة التي أُقيمت في الإمارات عام 1994، بمشاركة 6 منتخبات في مجموعة واحدة.

وحقق منتخب السعودية لكرة القدم لقب كأس الخليج للمرة الثانية في تاريخه عام 2002، في النسخة التي أُقيمت بالمملكة بمشاركة 6 منتخبات في مجموعة واحدة، ليتوج الأخضر بالبطولة ويحصد محمد الدعيع لقب أفضل حارس مرمى.

وتوج منتخب السعودية الأول لكرة القدم بلقب كأس الخليج العربي للمرة الثالثة في تاريخه خلال نسخة عام 2003، التي أُقيمت في الكويت بمشاركة 7 منتخبات في مجموعة واحدة، وذلك بعد انضمام اليمن إلى البطولة.