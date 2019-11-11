الأخضر يبدأ الاستعداد لـ أوزبكستان

المواطن - مروة نبيل

دشن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الاثنين، تدريباته في طشقند، استعدادًا لمباراة أوزبكستان، الخميس المقبل، في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وافتتح لاعبو الأخضر، تحت قيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، تحضيراتهم بحصة تدريبية مسائية على إستاد لوكوموتيف، وبدأ المران بتدريبات الإحماء ثم تمرين التمرير، قبل أن يُنفذ لاعبو المنتخب تمارين الاستحواذ.

ولم يُشارك لاعب الوسط عبدالإله المالكي في مران الأخضر اليوم؛ لتعرضه لنزلة برد، فيما اكتفى المدافع عبدالله مادو بتمارين خاصة؛ نظرًا لشعوره بآلام في الركبة منعته من المشاركة في التدريبات الجماعية.

ومن المقرر أن يواصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تدريباته، مساء يوم غد الثلاثاء، على إستاد لوكوموتيف في تمام الساعة الخامسة مساء.