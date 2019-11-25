الأخضر يبدأ الاستعداد لمواجهة الكويت

المواطن - مروة نبيل

دشن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الاثنين، تدريباته استعدادًا لمواجهة الكويت في بداية مشواره بمنافسات بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24”.

وأجرى لاعبو الأخضر، تحت قيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، حصة تدريبية مسائية على ملاعب التدريب بأسابير، وانطلق المران بالجري، ثم تدريبات استرجاعية متنوعة.

ويواصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تدريباته، مساء غد الثلاثاء، على الملعب ذاته في السادسة مساء، استعدادًا لمواجهة الكويت، يوم الأربعاء، على إستاد الدحيل.

وستنطلق بطولة كأس الخليج يوم 26 من شهر نوفمبر الجاري، في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة 8 منتخبات، وتنتهي منافساتها، يوم 7 من ديسمبر المقبل.

يُذكر أن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم يتواجد في المجموعة الثانية ببطولة كأس الخليج بجانب منتخبات عمان والكويت والبحرين.