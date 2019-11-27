الأخضر يتأخر بثنائية أمام الكويت في الشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

انتهى- منذ قليل- الشوط الأول من مباراة السعودية ضد الكويت، ضمن منافسات بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24″، بتأخر الأخضر بهدفين دون رد.

وبدأت مباراة السعودية ضد الكويت المقامة على إستاد عبدالله بن خليفة بشكل سريع، وأهدر لاعبو الأخضر أكثر من فرصة خطيرة عن طريق يحيى الشهري وسلطان الغنام، وسط محاولات من لاعبي المنتخب الكويتي.

واشتعلت مباراة السعودية ضد الكويت في الدقائق الأخيرة، حيث نجح أحمد الظفيري في هز شباك الأخضر عند الدقيقة 43، وعزز سامي الصانع تقدم منتخب بلاده بهدف ثانٍ في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.