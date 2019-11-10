الأخضر يتقدم على أوزبكستان بالشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

انتهى- منذ قليل- الشوط الأول من مباراة السعودية ضد أوزبكستان، في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 19 عامًا، بتقدم الأخضر بهدف دون رد.

وبدأت مباراة السعودية ضد أوزبكستان بشكل سريع، وضغط لاعبو الأخضر الشاب لتسجيل هدف مبكر، إلا أن التعادل السلبي ظل مخيمًا على نتيجة اللقاء حتى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

ونجح نجم الأخضر، باسل السيالي، في تسجيل هدف التقدم عند الدقيقة 93، ليمنح منتخب السعودية تحت 19 عامًا التقدم في الشوط الأول من المباراة المقامة على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخُبر.