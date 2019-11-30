الأخضر يتقدم على البحرين بهدف الحمدان

المواطن - محمد سمعه

نجح النجم عبدالله الحمدان في تسجيل الهدف الأول للمنتخب السعودي في شباك البحرين، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الخليج.

وسجل الحمدان الهدف الأول للأخضر في الدقيقة الـ29 من عمر الشوط الأول بعد تصويبة قوية.

وجاء التشكيل الرسمي للأخضر مكونًا من:

في حراسة المرمى: فواز القرني.

في خط الدفاع: حسان تمبكتي، محمد خبراني، ياسر الشهراني، سلطان الغنام.

في خط الوسط: سلمان الفرج، محمد كنو، عبدالله عطيف.

في خط الهجوم: عبدالله الحمدان، نواف العابد، سالم الدوسري.

أما القائمة الاحتياطية فجاءت مكونة من:

يحيى الشهري، طلال العبسي، زياد الصحفي، سعود عبدالحميد، محمد اليامي، أمين بخاري، عبدالعزيز البيشي، تركي العمار، فراس البريكان، عبدالفتاح عسيري، عبدالإله المالكي، هتان باهبري.