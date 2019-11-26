الأخضر يختتم استعداداته لمباراة الكويت

المواطن - مروة نبيل

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، استعداداته لمواجهة الكويت في أولى مبارياته بمرحلة المجموعات في بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24”.

وانطلقت، مساء اليوم الثلاثاء، منافسات بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24″، التي تُقام في قطر بمشاركة 8 منتخبات، وتنتهي في الثامن من شهر ديسمبر المقبل.

وأجرى لاعبو الأخضر، تحت قيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، حصة تدريبية مسائية على ملاعب التدريب بأسباير، وبدأ المران بتدريبات الإحماء، ثم تمرين التمرير، قبل أن يطبق مجموعة من التمارين التكتيكية.

ويتواجد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة الثانية ببطولة كأس الخليج بجانب منتخبات الكويت والبحرين، بالإضافة إلى عمان حامل لقب النسخة الماضية، وسيبدأ مشواره بمواجهة الكويت، مساء يوم غد الأربعاء.