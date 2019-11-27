الأخضر يخسر بثلاثية في بداية مشواره بـ كأس الخليج

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة السعودية ضد الكويت، التي أُقيمت على إستاد عبدالله بن خليفة، ضمن منافسات بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24″، بهزيمة الأخضر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

السعودية ضد الكويت:

وبدأت مباراة السعودية ضد الكويت بشكل سريع، وأهدر لاعبو الأخضر أكثر من فرصة خطيرة عن طريق يحيى الشهري وسلطان الغنام، وسط محاولات من لاعبي المنتخب الكويتي.

واشتعلت مباراة السعودية ضد الكويت في الدقائق الأخيرة، حيث نجح أحمد الظفيري في هز شباك الأخضر عند الدقيقة 43، وعزز سامي الصانع تقدم منتخب بلاده بهدف ثانٍ في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، دفع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد بالثلاثي عبدالفتاح عسيري، محمد كنو ونواف العابد، لزيادة قوة الأخضر الهجومية، وأهدر سعود عبدالحميد فرصة لتقليص الفارق، ومرت تسديدته فوق العارضة.

ونجح البديل مبارك الفنيني في تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 90، وتمكن نجم الأخضر فراس البريكان من تسجيل هدف في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي مباراة السعودية ضد الكويت بخسارة الأخضر بثلاثية.

ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره البحريني، مساء يوم السبت المقبل، في ثاني مبارياته ضمن منافسات المجموعة الثانية من “خليجي 24”.