الأخضر يرتدي الزي الأبيض بكأس الخليج

المواطن - محمد سمعه

عُقد صباح اليوم الاثنين الاجتماع الفني لبطولة كأس الخليج النسخة الـ24 التي تنطلق غدًا الثلاثاء في قطر.

وذكر الحساب الرسمي لـ المنتخب السعودي عبر تويتر أن الأخضر سيرتدي الزي الأبيض في جميع مباريات دور المجموعات.

وسيخوض المنتخب السعودي مباراته الأولى أمام منتخب الكويت يوم 27 نوفمبر على ملعب عبدالله بن خليفة.

أما المباراة الثانية للأخضر، فسوف تكون أمام منتخب البحرين يوم 30 نوفمبر على ملعب عبدالله بن خليفة.

أما المباراة الثالثة في دور المجموعات، فستكون أمام منتخب عُمان يوم 2 ديسمبر على ملعب عبدالله بن خليفة.

وجاء الأخضر في المجموعة الثانية بصحبة منتخبات الكويت والبحرين، وعُمان حامل لقب النسخة الماضية، وتواجد في المجموعة الأولى كل من قطر صاحبة الأرض، الإمارات، اليمن والعراق.

وحقق المنتخب السعودي لكرة القدم أرقامًا مميزة في النسخ السابقة من بطولة كأس الخليج، وذلك قبل يوم واحد من انطلاق بطولة خليجي 24.

وشارك المنتخب السعودي في 22 نسخة من بطولة كأس الخليج ونال اللقب في ثلاث مناسبات أعوام ” 1994 و 2002 و 2003″.

وخاض الأخضر 105 مباريات حيث تمكن من الفوز في 54 مباراة وتعادل في 25 وخسر في 26 لقاء، بجانب إحرازه لـ 157 هدفًا ودخول مرماه 97 هدفًا.

ويعد محمد عبدالجواد وأحمد جميل وماجد عبدالله الأكثر مشاركة مع الأخضر في المباريات بواقع 23 مباراة لعبدالجواد و 24 مباراة لماجد عبدالله و 23 مباراة للنجم أحمد جميل.

أما الأكثر تسجيلًا لأهداف الأخضر في البطولات الخليجية هما ماجد عبدالله برصيد 18 هدفًا، وياسر القحطاني برصيد عشرة أهداف.