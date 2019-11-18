الأخضر يعلن إصابة الكويكبي

المواطن - مروة نبيل

أثبتت أشعة الرنين المغناطيسي التي خضع لها نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم محمد الكويكبي، مساء اليوم الاثنين، عن وجود إصابة في عضلة الفخذ.

وكان الكويكبي يطمح في المشاركة بمباراة المنتخب السعودي الودية ضد باراجواي، خاصة أنه غاب عن قائمة الأخضر لأكثر من عام، منذ مواجهة بيرو التي أُقيمت في يونيو 2018، قبل أن يستدعيه المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد.

ويواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره باراجواي، مساء يوم غد الثلاثاء، على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، استعدادًا لمنافسات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

يُذكر أن الأخضر يتصدر مجموعته في التصفيات الآسيوية برصيد 8 نقاط، وبفارق نقطتين عن أوزبكستان، ثم اليمن برصيد 5 نقاط، ويحتل منتخب فلسطين المركز الرابع بـ4 نقاط، بالتساوي مع سنغافورة.