الأخضر يعود للتدريبات

المواطن - محمد سمعه

عاد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم السبت، إلى تدريباته تحت قيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، وذلك استعدادًا لمواجهة منتخب باراغواي يوم الثلاثاء المقبل وديًّا.

وبدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء ثم تمرين الاستلام والتمرير قبل أن يُقسم اللاعبين لمجموعتين لإجراء مناورة.

وشارك المدافع عبدالله مادو في تدريبات الأخضر بعد اكتمال جاهزيته.

يذكر أن الأخضر سيواصل غدًا الأحد تدريباته على ملعب الأمير فيصل بن فهد في تمام الساعة السادسة مساءً.

وكان المنتخب السعودي، تمكن من الفوز في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، على منتخب أوزبكستان بنتيجة 3- 2 في مباراة أُقيمت أول أمس الخميس في دولة أوزبكستان.

وسجل ثلاثية الأخضر في أوزبكستان كل من سلمان الفرج هدفين وسالم الدوسري هدفًا.