الأخضر ينتظر هدية فلسطين

المواطن - محمد سمعه

يترقب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مباراة أوزبكستان وفلسطين التي تُقام يوم الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

ولن يخوض المنتخب السعودي أي مباراة في الجولة السادسة من تصفيات آسيا، حيث تواجه فلسطين منتخب أوزبكستان، ويُواجه منتخب اليمن نظيره منتخب سنغافورة.

وينتظر المنتخب السعودي، هدية من منتخب فلسطين بتحقيق الفوز على منتخب أوزبكستان أو التعادل بينهما، حتى يظل الأخضر في صدارة المجموعة الرابعة في التصفيات برصيد ثماني نقاط.

وفي حال فاز منتخب أوزبكستان على منتخب فلسطين، فسيصبح رصيد أوزبكستان 9 نقاط، وهو ما يجعل الأخضر ينزل للمركز الثاني في المجموعة، أما تعادل أو خسارة أوزبكستان أمام فلسطين سيكون مفيدًا لـ المنتخب السعودي.

وسيخوض المنتخب السعودي، الجولة السابعة في تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال في مارس المقبل أمام المنتخب اليمني.

من ناحية أخرى، عاد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء أمس السبت، إلى تدريباته تحت قيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، وذلك استعدادًا لمواجهة منتخب باراغواي يوم الثلاثاء المقبل وديًّا.

يذكر أن الأخضر سيواصل اليوم الأحد تدريباته على ملعب الأمير فيصل بن فهد في تمام الساعة السادسة مساءً.