الأخضر يواجه الهند اليوم.. ودخول الجماهير بالمجان

المواطن - مروة نبيل

يواجه المنتخب السعودي تحت 19 عامًا نظيره الهندي، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة كأس آسيا 2020.

وكان الأخضر الشاب قد بدأ مشواره في التصفيات الآسيوية، بالفوز على منتخب أفغانستان تحت 19 عامًا بهدف دون رد، ليحتل المركز الثاني في مجموعته، وبفارق الأهداف عن أوزبكستان المتصدر.

ويحتضن ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، مباراة الأخضر الشاب ضد الهند، عند الساعة 7:05 مساء اليوم، ضمن منافسات المجموعة السادسة بالتصفيات الآسيوية.

ويواجه منتخب أفغانستان تحت 19 عامًا نظيره الأوزباكستاني، عند الساعة 3:05 مساء، وتطمح المنتخبات الأربعة للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز، أملًا في خطف بطاقة التأهل.

وشدد الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، على أن دخول الجماهير في مباريات اليوم سيكون بالمجان، لدعم الأخضر في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020.