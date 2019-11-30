الأخضر يُبدع ويُحرز الهدف الثاني عبر خبراني
أمام البحرين

الأخضر يُبدع ويُحرز الهدف الثاني عبر خبراني

2019/11/30
الساعة 9:24 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

أحرز المدافع محمد خبراني الهدف الثاني بطريقة جميلة للمنتخب السعودي في شباك منتخب البحرين، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج.

وتمكن خبراني من إحراز الهدف الثاني للأخضر بضربة رأسية متقنة في الدقيقة الثامنة والخمسين من عمر المباراة.

وفي الشوط الأول، نجح النجم عبدالله الحمدان في تسجيل الهدف الأول للمنتخب السعودي في شباك البحرين عند حلول الدقيقة التاسعة والعشرين.

يذكر أن الأخضر خسر من المنتخب الكويتي في الجولة الأولى بثلاثية مقابل هدف في البطولة الخليجية يوم الأربعاء الماضي.

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