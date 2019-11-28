الأخضر يُدشن استعداداته لمواجهة البحرين

المواطن - محمد سمعه

عاد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الخميس إلى تدريباته، وذلك استعدادًا لمواجهة البحرين في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج لكرة القدم.

وأجرى لاعبو الأخضر تدريباتهم بأكاديمية أسباير القطرية تحت إشراف الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي.

وقسم رينارد لاعبي الأخضر إلى مجموعتين، حيث ضمت الأولى لاعبين شاركوا في مباراة الكويت واكتفوا بتمارين استرجاعية، وخصص رينارد للمجموعة الثانية تمارين اعتيادية بدأت بالإحماء ثم تمرين التمرير.

ويواصل الأخضر غدًا الجمعة تدريباته على ملعب التدريب بأسباير في تمام السادسة مساءً.

وكان المنتخب السعودي خسر أمس الأربعاء أمام منتخب الكويت بثلاثية مقابل هدف في الجولة الأولى من خليجي 24 للمنتخبين.