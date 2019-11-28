الأخضر يُعاني هجوميًا.. وغياب الأساسيين يحرج رينارد

المواطن - مروة نبيل

خسر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره الكويتي في أولى مباريات الأخضر بمنافسات بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24″، الأمر الذي أثار قلق الجماهير.

خسارة غير متوقعة

وعلق الإعلامي حسن القرني على مباراة السعودية ضد الكويت قائلًا: “خسارة منتخبنا من الكويت بثلاثية غير مقبولة وغير متوقعة رغم الغيابات.. ومشكلة رأس الحربة لم تنتهِ”.

وتابع القرني خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “تعادل البحرين وعمان من مصلحة منتخبنا .. والأخضر قد يعاني عند تفكيك التكتلات في المباريات القادمة بسبب مشكلة رأس الحربة”.

وفي السياق ذاته، تحدث الإعلامي مازن العسرج على مباراة السعودية ضد الكويت قائلًا: “خسارة منتخبنا مزعجة .. والهجوم على هيرفي رينارد سابق لأوانه .. لأنه في مرحلة بناء”.

وأضاف العسرج خلال تصريحاته الإذاعية قائلًا: “منتخبنا افتقد لـ 6 لاعبين أساسيين أمام الكويت مما أحرج المدرب هيرفي رينارد”.

كأس الخليج

ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره البحريني، مساء يوم السبت المقبل، في ثاني مبارياته ضمن منافسات المجموعة الثانية من “خليجي 24”.

ويحتل المنتخب الكويتي الأول لكرة القدم صدارة ترتيب المجموعة الثانية في خليجي 24 برصيد 3 نقاط، يليه عمان والبحرين برصيد نقطة واحدة لكل منهما، ثم المنتخب السعودي بدون نقاط.