الأخضر يُنهي الشوط الأول بالتفوق بهدف

المواطن - محمد سمعه

أنهى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الشوط الأول أمام البحرين بالتقدم بهدف دون رد على حساب منتخب البحرين، في الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات ببطولة كأس الخليج.

ونجح النجم عبدالله الحمدان في تسجيل الهدف الأول للمنتخب السعودي في شباك البحرين، عند حلول الدقيقة التاسعة والعشرين عبر تصويبة قوية.

وجاء التشكيل الرسمي للأخضر مكونًا من:

في حراسة المرمى: فواز القرني.

في خط الدفاع: حسان تمبكتي، محمد خبراني، ياسر الشهراني، سلطان الغنام.

في خط الوسط: سلمان الفرج، محمد كنو، عبدالله عطيف.

في خط الهجوم: عبدالله الحمدان، نواف العابد، سالم الدوسري.

أما القائمة الاحتياطية فجاءت مكونة من:

يحيى الشهري، طلال العبسي، زياد الصحفي، سعود عبدالحميد، محمد اليامي، أمين بخاري، عبدالعزيز البيشي، تركي العمار، فراس البريكان، عبدالفتاح عسيري، عبدالإله المالكي، هتان باهبري.

وكانت المباراة الأولى للأخضر، انتهت بخسارته أمام منتخب الكويت بثلاثية مقابل هدف.